Abbott colocó nuevamente más boyas en el río Bravo

Texas.- Con el objetivo de disminuir el paso de migrantes ilegales a Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la colocación de más boyas en el río Bravo.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Abbott destacó que “esta semana, Texas agregó MÁS boyas en el Río Grande para asegurar la frontera. A pesar de los esfuerzos de la Administración Biden para eliminar estas barreras flotantes, Texas las mantuvo en el río”.

This week, Texas added MORE buoys in the Rio Grande to secure the border.

Despite efforts by the Biden Admin to remove these floating barriers, Texas kept them in the river.

We will continue to expand them to deny illegal entry into our state.

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) November 22, 2024