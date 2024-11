Capturan en California a uno de los líderes de un cártel mexicano

California.- Autoridades policiales de California, lograron la detención de uno de los líderes más peligroso cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La información la dio a conocer el Departamento de Justicia, que señaló que el detenido de nacionalidad mexicana fue identificado como Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, yerno del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho.

De la misma manera, indicaron que Gutiérrez fue detenido bajo cargos de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Tambipen destacaron que fingió su propia muerte para vivir en Estados Unidos con una identidad falsa.

High-Ranking Mexican Cartel Leader Arrested on Charges of International Drug Trafficking and Money Laundering After Faking Own Death to Live in California Under Assumed Identity

