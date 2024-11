El senador John Thune el nuevo líder de los republicanos

Washington.- El senador de Dakota del Sur, John Thune, fue elegido como el líder de los republicanos del senado, para el próximo congreso.

La información se dio a conocer por varios medios de comunicación que indicaron que Thune será la sustitución del líder Mitch McConnell que se retira del cargo después de un récord de 18 años.

Honored to serve as the next U.S. Senate majority leader. pic.twitter.com/zq9XLrPDUr

— Senator John Thune (@SenJohnThune) November 13, 2024