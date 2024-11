Texas.- Miles de fanáticos del boxeo vivieron el fin de semana una de las peleas más esperadas a nivel mundial, en la que resultó como ganador el YouTuber Jake Paul, quien derrotó al ex campeón de peso pesado Mike Tyson.

El evento que se realizó en el AT&T Stadium, contó con la asistencia de 72.300 fanáticos. Mientras que la plataforma de streaming anunció un récord de 60 millones de hogares sintonizados, alcanzando un pico de 65 millones de transmisiones simultáneas.

More people watched an illegal stream of my fight with Mike Tyson then what the NBA playoffs averaged in 2024 @netflix https://t.co/4mRJvvQojv

— Jake Paul (@jakepaul) November 17, 2024