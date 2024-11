Ciudad de México.- La joven de 21 años de Dinamarca fue coronada como Miss Universo, llevándole así la corona por primera vez a su país.

La danesa Victoria Kjaer, quien es una bailarina profesional se impuso a 130 concursantes, el mayor número en este concurso que cumplió su edición número 73.

Asimismo, la primera finalista, fue Chidimma Adetshina, una estudiante de leyes que representó a Nigeria. Mientras que la mexicana Fernanda Beltrán obtuvo el puesto de la segunda finalista, seguida de la tailandesa Suchata Chuangsri y de la venezolana Ileana Márquez.

The crowning moment! Denmark’s jaw-dropping reaction says it all! We can’t wait to see the incredible impact she’ll make as our new Miss Universe. 👑✨ Congratulations Victoria Kjaer Miss Universe 2024. pic.twitter.com/vTErb5A5bs

Es de destacar, que este certamen de belleza fue el primero de la historia del Miss Universo, en el que se incluyó a concursantes casadas, de talla grande y a dos mujeres transgénero. Además, participaron diez mujeres que han sido madres, entre ellas Beatrice Njoya, de Malta, con 40 años y tres hijos.

A night to remember! Denmark’s Victoria Kjær Theilvig shines bright as Miss Universe 2024. Her winning answer stole our hearts: ‘No matter where you come from, no matter your past, you can always choose to turn it into your strengths.’ #73MissUniverseCompetition pic.twitter.com/vJhOdUboDV

