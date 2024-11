Brasil.- Una persona aún sin identificar murió la noche del miércoles 13 de noviembre, cuando se registraron dos explosiones en los alrededores de la Corte Suprema de Justicia de Brasil.

Al respecto, el abogado general de Brasil, Jorge Messias, indicó en sus redes sociales las explosiones se registraron finalizaba una sesión plenaria en el tribunal.

Asimismo, medios locales indicaron que la persona fallecida se encontraba a las puertas de la sede del Tribunal y fue mutilada por la explosión.

Trascendió que el autor del ataque se quitó la vida haciendo accionar un aparato explosivo, aparentemente de fabricación casera, al lado de una estatua frente a la máxima corte.

Mientras que la segunda explosión se registró en un automóvil que estaba aparcado cerca, al lado de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados.

Ver más: Condenan a seis años de prisión a Cristina Fernández

En este sentido, Messias, afirmó que la Policía Federal investigará el caso «con rigor y celeridad», al mismo tiempo, condenó los «ataques» contra la sede judicial y legislativa.

«Necesitamos saber el motivo de los ataques, así como restablecer la paz y la seguridad lo más rápido posible», afirmó el represéntate gubernamental.

Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes. Precisamos saber a motivação dos…

Por su parte, el Tribunal Supremo que tras el suceso “los magistrados fueron retirados del edificio de forma segura». Así como también, fueron desalojados los funcionarios y el personal como medida de precaución.

Servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do #STF colabora com as autoridades policiais do DF ⤵️https://t.co/WL1IRWqIag

— STF (@STF_oficial) November 14, 2024