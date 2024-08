Cristiano Ronaldo desea seguir jugando en la selección de Portugal

Madeira.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, afirmó que a pesar de su discreto papel en la Eurocopa, desea seguir jugando con la selección de Portugal.

En una entrevista realizada a un medio local de país europeo, señaló que «cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano. Será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada».

«Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar», afirmó el futbolista.

