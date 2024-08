Cristiano arrasó en Youtube con su nuevo canal

Dubai.- El futbolista portugués Cristiano Ronaldo lanzó su propio canal de YouTube, alcanzando en horas al menos cuatro millones de suscriptores.

Tras su nuevo canal el delantero, afirmó que los fans “aprenderán más sobre mí, mi familia y mis puntos de vista sobre muchos temas diferentes. También espero poder compartir conversaciones con invitados que, sin duda, sorprenderán a la gente”.

«La espera ha terminado. Por fin está aquí mi canal de YouTube Suscríbete y acompáñame en este nuevo viaje», destacó Ronaldo en sus redes sociales.

Es de mencionar, que el cinco veces ganador del Balón de Oro alcanzó más de un millón de suscriptores en los primeros 90 minutos, convirtiéndose en la primera persona en lograr dicha suma en el menor tiempo posible.

Tras su nuevo logro el futbolista publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje con sus hijos y su esposa, en la que le daba la noticia de que recibió un premio de Youtube.

A present for my family ❤️ Thank you to all the SIUUUbscribers! ➡️ https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/keWtHU64d7

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 21, 2024