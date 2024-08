Charlotte, NC.- Se viene el Charlotte FC vs New York Red Bulls y aquí está lo que debes saber sobre el partido del sábado 24 de agosto a las 8.30 p.m. en el Bank Of America Stadium. Los primeros fanáticos en llegar recibirán un coleccionable Sir Minty hecho a mano por robots.

We shall call him… MINI-ME 🥹 First fans in attendance at Saturday’s match will receive a Handmade By Robots Sir Minty Collectible pic.twitter.com/QZOkeXW71k — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 19, 2024

Después de una pausa de tres semanas, Charlotte FC está de vuelta en la acción de la MLS, enfrentándose a los New York Red Bulls.

El Crown ha aprovechado este tiempo libre para reenfocarse y recargar energías, preparándose para avanzar a los playoffs mientras se dirige a los últimos nueve partidos de la temporada regular.

Lee también: Charlotte FC eliminado en Leagues Cup 2024

Actualmente se encuentran en el sexto lugar de la Conferencia Este, y una victoria contra RBNY podría reforzar significativamente su posición en la tabla y mantener su impulso en la temporada regular.

Para disfrutar del partido

Mira en casa

Disfrute del pase de temporada de la MLS con un 50 % de descuento; suscríbase en la aplicación Apple TV y mira el resto de la temporada 2024, incluidos los playoffs de la Copa MLS. En todas las pantallas. Sin cortes de señal. Los socios abonados deben revisar su correo electrónico para obtener los enlaces de descarga.

Para obtener más información sobre el Pase de Temporada de la MLS, haga clic aquí .

Lee también: Todos los detalles antes del próximo juego de Charlotte FC Escuchar

Radio: WFNZ 92.7 FM (inglés) y WOLS 106.1 FM (español)

Para todos los demás canales de radio en las Carolinas, haga clic aquí .

Mira con fans

¡Haga clic aquí para ver la Red de Bares 2024 completa y ver el partido con fanáticos de todo Carolina del Norte y del Sur! Charlotte FC continúa su campaña de la temporada regular de la MLS, enfrentándose a los New York Red Bulls el 24 de agosto a las 7:30 p. m. Puede comprar las entradas aquí.

Video: Charlotte FC consigue primera victoria en la historia!