CBP anunció la disminución de migrantes en la frontera sur

Texas.- La agencia de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), indicaron que las detenciones de migrantes en la frontera sur, durante el mes de julio cayeron un 32% en el mes de julio.

A través de un informe indicaron que “los encuentros de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en julio fueron un 32 % más bajos que en junio de 2024. Además, fueron el total mensual más bajo a lo largo de la frontera suroeste desde septiembre de 2020”.

Ver más: EE.UU. listo para la deportación de migrantes de la selva del Darién

De la misma manera, indicaron que un total de 61.325 personas fueron detectadas por los agentes fronterizos en julio. Incluyendo aquellas que se presentaron a los puertos de entrada sin una cita mediante la aplicación CBP ONE.

Today, CBP released July 2024 statistics for its primary mission areas related to protecting the American people, safeguarding our borders, and enhancing the nation’s economic prosperity.

▪️ Press release: https://t.co/5VjKT8ZWR8

▪️ Stats: https://t.co/OxSPSKx76u pic.twitter.com/QePqX7T7Es

— CBP (@CBP) August 16, 2024