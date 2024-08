Charlotte, NC.-El Departamento de Justicia logró un acuerdo con el Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte para ampliar las oportunidades religiosas en las prisiones estatales.

Justice Department Secures Agreement with North Carolina Department of Adult Correction to Expand Religious Opportunities in State Prisons



