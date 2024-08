Cooper insta a tener precaución el fin de semana tras Debby

Raleigh, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper y los líderes estatales instaron a las personas a seguir teniendo precaución durante el fin de semana a medida que el sistema tropical Debby abandona NC.

North Carolinians should continue to exercise caution and heed directions from @NCEmergency officials. Though the storm is moving out of NC, the impacts of flooding and heavy rainfall may still be felt through the weekend and early next week.https://t.co/QUYUFpsSUN pic.twitter.com/Lj0b0JJgrN

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) August 9, 2024