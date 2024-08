López Obrador aclaró que no pueden detener al presidente de Rusia

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno no puede detener al mandatario ruso, Vladimir Putin.

Estas declaraciones las ofreció en su rueda de prensa, en la que explicó que en el caso de que Putin acepte la invitación a la investidura de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre «no le corresponde detenerlo».

“Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde, nosotros estamos en contra de la guerra, estamos a favor de la paz”, dijo el mandatario saliente.

Descarta que Perú y Ecuador no asistan a la investidura

De la misma manera, López Obrador afirmó que “ya lo explicó la presidenta, México tiene relaciones con casi todos los países del mundo”. Aún así, descartó a Ecuador y Perú porque su Gobierno tiene “diferencias” con ambos.

“Ahora no hay relaciones con Ecuador, porque invadieron nuestra embajada, y no hay tampoco buenas relaciones con el Perú. Estamos hablando de los Gobiernos, pero no de los pueblos porque somos muy respetuosos de los pueblos hermanos de Ecuador y de Perú”, destacó López Obrador.

Por último, recordó que, si bien han invitado a todos los Gobiernos con los que México tiene relaciones, cada uno de ellos decide si asiste o no asiste. Aseguró que todo tiene que ver con la política diplomática de México.

