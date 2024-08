Kamala Harris obtuvo los votos delegados para su candidatura

Washington.- Este viernes 02 de agosto la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, obtuvo los votos delegados necesarios para su candidatura demócrata a las elecciones presidenciales.

En este sentido, Harris superó el umbral de los 1.976 delegados necesarios para competir por la Presidencia representando al Partido Demócrata, aunque la votación virtual de compromisarios no terminará oficialmente hasta el próximo lunes.

Al respecto, el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Jaime Harrison, indicó que “es un orgullo para mí confirmar que la vicepresidenta Harris ha conseguido una mayoría superior de los votos de los delegados de la convención y va a ser la nominada demócrata después del cierre de las votaciones el lunes”.

Por su parte, la vicepresidente Kamala Harris tras conocer los resultados agradeció la confianza que el partido ha puesto en ella.

Al mismo tiempo, manifestó sentirse “honrada” por ser la opción para sustituir al presidente, el demócrata Joe Biden, en la carrera presidencial, después de que renunciara a la reelección hace tan solo dos semanas y media por su desastroso papel en el debate con el republicano Donald Trump.

“Es un honor para mí ser la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos. Aceptaré oficialmente la nominación la próxima semana”, señaló Harris.

