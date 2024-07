De acuerdo con el candidato de 78 años, la prensa, con «sus noticias falsas» está pintando a Harris como si fuera «la salvadora de EE. UU.» y bromeó si los demócratas también la van a reemplazar como con Biden si no remonta en las encuestas.

Con respecto a la visita de Trump al estado, el Gobernador Roy Cooper se manifestó en sus redes sociales y dijo «Donald Trump vendrá hoy a Carolina del Norte, pero la elección entre él y @KamalaHarris no podría ser más clara».

Donald Trump is coming to North Carolina today but the choice between him and @KamalaHarris couldn’t be clearer. pic.twitter.com/WYv1nqiQc4

