Washington.- El gobierno de los Estados Unidos anunció que las cifras de cruces ilegales en la frontera sur alcanzaron un nuevo mínimo el mes de marzo.

La Casa Blanca informó que, en el mes de marzo, la Patrulla Fronteriza detectó tan solo 7,181 inmigrantes indocumentados en la frontera sur.

De la misma manera, destacaron que “en comparación con el mismo mes bajo el gobierno de Biden, esto representa una disminución del 95% con respecto a 2024 (137,473), del 96% con respecto a 2023 (163,672) y del 97% con respecto a 2022 (211,181)”.

La Casa Blanca también detalló a varios medios de comunicación que “los cruces de migrantes se han ralentizado hasta casi detenerse” a lo largo de la frontera entre California y México, donde los agentes de la Patrulla Fronteriza realizan tan solo entre 30 y 40 arrestos diarios. En comparación con los más de 1,200 diarios que realizaban durante el pico de llegadas de migrantes a la región en abril”.

Por su parte el zar de la frontera del gobierno de Trump, Tom Homan afirmó que “¡El liderazgo del presidente Trump sigue batiendo récords! Los encuentros de la Patrulla Fronteriza durante el mes de marzo fueron un total de 7,181”.

President Trump’s leadership continues to break records! Border Patrol encounters for the month of March was 7,181 total. I started as a Border Patrol Agent in 1984, which was 41 years ago. I cannot recall a single month since then that the numbers have been that low. It is a…

— Thomas D. Homan (@RealTomHoman) April 1, 2025