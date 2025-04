Trump anunció aranceles para todos los países del mundo

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel global de al menos un 10 % a todas las importaciones a nivel mundial.

Desde los jardines de la Casa Blanca mostró un gráfico que muestra los aranceles que otras naciones imponen a Estados Unidos frente a los aranceles recíprocos que se les impondrán. En este sentido, destacó que «nos cobran. Nosotros les cobramos».

.@POTUS holds up a chart showing the tariffs that other nations impose on America vs the reciprocal tariffs that will be placed on them:

"They charge us. We charge them." pic.twitter.com/iSCEOZfgxV

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2025