Los CDC reportan brote de Salmonella por geckos domésticos

Washington.- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), reportaron que durante las últimas semana se ha registrado “multiestatal de infecciones por Salmonella” en diversas ciudades de Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado el lunes 24 de marzo, los CDC indicaron que el brote al parecer estaría relacionado con geckos domésticos.

Explicaron que “los geckos pueden ser portadores de gérmenes de Salmonella que pueden contagiarle y causarle enfermedades”.

Ver más: La FDA anunció el cierre de empresa de helados en Maryland

De la misma manera, detallaron que hasta el momento han contabilizado ocho casos. Entre ellos en Pensilvania, Ohio, Kansas, Michigan, California, Luisiana, y Virginia.

Sin embargo, alertaron que “es posible que este brote no se limite a los estados con casos conocidos de la enfermedad, y es probable que el número real de personas enfermas sea mucho mayor que el reportado”.

Salmonella outbreak: 8 people sick in 8 states after contact with pet geckos. Geckos can carry germs, like Salmonella, that can spread to you and make you sick.

Always take steps to keep yourself and your family healthy around geckos. https://t.co/EXp4mg7Thf pic.twitter.com/dzscKmetGB

— CDC (@CDCgov) March 22, 2025