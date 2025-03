Trump anunciará nueva tanda de aranceles

Washington.- La Casa Blanca anunció que el próximo 2 de abril el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump dará a conocer una nueva tanda de aranceles.

Así lo dio a conocer, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en rueda de prensa, en la que detalló que ese día fue bautizado como el “Día de la Liberación”.

De la misma manera, detalló que el primer mandatario dará anuncios importantes en la economía las cuales será basadas principalmente en librarse de las prácticas comerciales “injustas” que otros países han mantenido durante años.

Además, anticipó que estos aranceles podrían ser más agresivos de lo anticipado.

“El presidente anunciará un plan arancelario que revertirá las prácticas comerciales desleales que han estado estafando a este país durante décadas. Lo hace en el mejor interés del trabajador estadounidense” afirmó Leavitt.

Por otro lado, indicó que las medidas incluirán “aranceles basados en países”. Sin embargo, no ofreció detalles sobre qué naciones se verán afectadas.

.@PressSec details the unfair trade practices that are hurting American business:

– 50% tariff from the EU on American dairy

– 700% tariff from Japan on rice

– 100% tariff from India on agricultural products

"This makes it virtually impossible for American products to be… pic.twitter.com/PI9inicgdX

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2025