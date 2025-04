Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) investiga un accidente de tránsito que dejó dos heridos. El hecho involucró a un autobús escolar de Charlotte-Mecklenburg y un camión de jardinería.

Two individuals are being transported for non-life-threatening injuries.

As additional information develops, it will be released by the CMPD's Public Affairs Office.

— CMPD News (@CMPD) April 2, 2025