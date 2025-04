USCIS actualizó el reconocimiento de dos sexos biológicos

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció sobre la actualización del Manual de Políticas del USCIS en el que solo reconoce dos sexos biológicos: masculino y femenino.

En un comunicado publicado en su página web señala que la medida se origina tras la orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, «Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica en el Gobierno Federal».

En este sentido, Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reiteró que «solo hay dos sexos: masculino y femenino».

«El presidente Trump prometió al pueblo estadounidense una revolución de sentido común, lo que incluye garantizar que la política del gobierno estadounidense concuerde con la simple realidad biológica. La gestión adecuada de nuestro sistema de inmigración es una cuestión de seguridad nacional, no un lugar para promover y consentir una ideología que perjudica permanentemente a los niños y priva a las mujeres de su dignidad, seguridad y bienestar», afirmó.

USCIS is updating policy to clarify that we only recognize two biological sexes, male and female, consistent with the executive order on Defending Women From Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government.

