Raleigh, NC.- El Departamento de Seguros ha puesto fin a su disputa legal con la Oficina de Tarifas de NC sobre el aumento de tarifas propuesto por la Oficina de Tarifas para las pólizas de incendio de casas móviles (MH-F) y de accidentes de casas móviles (MH-C).

April is Distracted Driving Awareness Month. Distractions behind the wheel can lead to accidents—and higher insurance costs. Keep your phone down and stay focused on the road! To learn how safe driving helps prevent accidents & keeps your rates lower visit https://t.co/ViZqFMPGl5 pic.twitter.com/TyRmTr9NfQ

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) April 1, 2025