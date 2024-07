Charlotte, NC.- Los Knights vencieron a los Sounds y registraron 10 hits y siete carreras el martes 23 de julio por la noche en camino a una contundente victoria por 7-2 sobre los Nashville Sounds en el juego inaugural de una serie de seis juegos desde First Horizon Park en Nashville, TN. La victoria fue la sexta de Charlotte en los últimos siete juegos del equipo.

Aunque los Sounds anotaron la primera carrera del juego en la parte baja de la primera entrada con un sencillo productor de Joey Wiemer, los Knights lucharon para anotar dos carreras en la parte alta de la cuarta entrada para tomar una ventaja de 2-1 en ese momento.

La cuarta entrada se destacó por un doble de dos carreras del bate de Zach DeLoach. Una entrada después, Mark Payton anotó la tercera carrera del día del equipo cuando Oscar Colás bateó para doble matanza.

La ofensiva de Charlotte continuó anotando carreras y DeLoach continuó ayudando a su club en el primer partido del martes. En la parte alta de la sexta entrada, DeLoach conectó un doble productor, su segundo doblete del juego y su tercer impulsado de la noche. Para la temporada, DeLoach ahora batea .271 con 35 carreras impulsadas.

Además de la sólida actuación ofensiva de DeLoach el martes, Colás sumó un fuerte juego ofensivo con un sencillo productor en la séptima entrada y un doble productor en la novena entrada. Esa noche, Colás se fue de 5-2 con dos carreras impulsadas en el plato.

Charlotte LZ Ky Bush (2-0, 5.40) estuvo brillante en la primera apertura de su carrera en Triple-A, lo que lo llevó a su segunda victoria de la temporada con los Knights. Bush permitió sólo una carrera y un hit en cinco entradas.

Caminó a dos bateadores y ponchó a cuatro. El bullpen de Charlotte alivió a Bush cuando cuatro lanzadores se combinaron para permitir sólo una carrera sucia en las últimas cuatro entradas.

El RHP de los Medias Blancas de Chicago, Matt Foster, abanicó a tres bateadores y permitió una carrera sucia en una entrada en su tarea de rehabilitación de la MLB.

Los Knights continuarán la serie de seis juegos como visitantes desde Nashville, Tennessee, el miércoles por la noche contra los Nashville Sounds (filial Triple-A de los Cerveceros de Milwaukee).

El primer lanzamiento de este miércoles 24 de julio está programado para las 7:35 p.m. de First Horizon Park y la “Voice of the Charlotte Knights” Matt Swierad tendrá la llamada a partir de las 7:30 p.m. en www.CharlotteKnights.com.

