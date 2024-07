Los Hornets regresan como ganadores desde Las Vegas

Charlotte. NC.- Los Hornets regresan a casa como ganadores desde Las Vegas. Un juego después de que Matt Morgan lograra un récord de verano en Charlotte con 36 puntos desde el banquillo para los Hornets en la victoria del viernes 19 de julio sobre Portland fue otro reserva de Charlotte quien aprovechó al máximo sus minutos en Las Vegas contra Brooklyn.

Summer League Slater 💯 30 PTS

2 REB

1 BLK

3 STL

6 3PM pic.twitter.com/GUCQtvC4VR — Charlotte Hornets (@hornets) July 22, 2024

El delantero Brandon Slater terminó con 30 puntos, el máximo del juego, con 10 de 16 (62,5 por ciento) en tiros de campo, incluidos 6 de 9 (66,7 por ciento) de sus intentos de larga distancia en la victoria 97-90 sobre los Redes.

Slater llevó a Charlotte en el segundo cuarto, anotando 18 puntos con 6 de 6 tiros de campo y 3 de 3 tiros desde fuera del arco, mientras los Hornets construían su primera gran ventaja y tenían a Brooklyn en modo de batalla durante todo el partido.

Caras nuevas, nuevas oportunidades, mismo resultado

Con solo un juego restante para los Hornets en Las Vegas, el entrenador en jefe de la Liga de Verano, Joshua Longstaff, optó por darles a otros Hornets la oportunidad de tener tiempo de juego adicional mientras terminaban con Brooklyn.

Mientras Brandon Miller ya estaba descansando, los Hornets también mantuvieron fuera a Tidjan Salaun por razones de precaución, sentaron a Matt Morgan y resistieron a Zavier Simpson (14,3 puntos, 8,0 asistencias) contra los Nets.

Lee también: Charlotte Hornets realizó minicampamento de la Liga de Verano

El base Marcus Garrett también entró en la alineación titular por primera vez y no decepcionó.

Slater hizo un gran seguimiento después de la noche de Morgan, y Garrett agregó 12 puntos, cinco rebotes, cuatro robos y dos asistencias en la zona de defensa.

RaeQuan Battle y Pedro Bradshaw también contribuyeron con 10 puntos cada uno desde el banquillo.

Cita posterior al juego

“Fueron sólo mis compañeros de equipo y mis entrenadores (los que me pusieron en marcha). Mi personal de apoyo y todos me dicen que siga jugando duro, que juegue como yo juego y que el juego llegará a ustedes. Todo el tiempo me recordaron que soy un buen jugador. Que se supone que debo estar aquí. Agradezco a todos por eso. Esta victoria es de todos, no sólo de mí… Ha sido la experiencia de mi vida. Nunca olvidaré este grupo. Amo este grupo”. – Brandon Slater sobre su actuación de 30 puntos

El verano es un éxito para Charlotte

Los Hornets terminaron 4-1 en Las Vegas y obtuvieron un récord combinado de 7-1 en las Ligas de Verano de Sacramento y Las Vegas, estableciendo el tono para lo que seguramente será un intenso campo de entrenamiento bajo la dirección del nuevo entrenador en jefe Charles Lee.

Fue la primera vez que Charlotte tuvo marca de 4-1 en Las Vegas desde que registró el mismo récord en 2012.

Lee también: Hornets cerraron temporada con victoria

Zavier Simpson también estableció uno nuevo. El récord de verano de los Hornets, con un promedio de 8,0 asistencias en Las Vegas, superó el antiguo récord de verano de Kemba Walker de 5,8 asistencias.

Los Hornets ahora están de regreso en Charlotte para prepararse para el campo de entrenamiento.

Video: Charlotte Hornets caen por segunda vez consecutiva