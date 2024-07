Iniciará proceso de regularización de migrantes casados con estadounidenses

Washington.- A partir del 19 de agosto, iniciarán las inscripciones para el nuevo plan de regularización de migrantes casados con estadounidenses.

Así lo anunció la Casa Blanca, en la que se estima que el nuevo proyecto beneficiará a medio millón de personas.

Es de recordar que el programa anunciado recientemente, beneficiará primordialmente a personas que no tengan estatus legal y estén casadas con estadounidenses.

A través de varios expertos se conoció que las personas que quieran acogerse a este plan de regularización podrán enviar sus solicitudes e iniciar el proceso para obtener una residencia permanente en EE.UU. sin tener que salir del país.

