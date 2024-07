Todo lo que necesita saber antes del partido Colombia vs. Uruguay

Charlotte, NC.- Esto es todo lo que necesita saber antes del partido semi final por la Copa América entre Colombia vs. Uruguay que se desarrollará este miércoles en el Bank Of America Stadium.

Este es un partido que es particular para la comunidad colombiana en Charlotte por la cantidad de habitantes de ese país que hacen vida en la ciudad.

De hecho, es primera vez que la selección colombiana entrena en Charlotte y lo hicieron el martes en las instalaciones deportivas del Charlotte Football Club de la MLS, donde hicieron «trabajos específicos y de prevención en el gimnasio» para posteriormente ejercitar «coordinación, velocidad y remates» sobre el césped, según confirmó CONMEBOL.

Hay varios detalles a tomar en cuenta en el evento deportivo que revoluciona la comunidad de Charlotte este miércoles 10 de julio:

The Clear Bag Policy will be enforced before entering the queue line.

El Charlotte Area Transit System (CATS) ofreció información relacionada al traslado en sus redes sociales:

«¡El partido comienza a las 8 p. m., y CATS está aquí para llevarte allí! ¡Toma un paseo en la Línea Azul, y dirígete a la estación de Brooklyn Village para dar un paseo corto a toda la acción! ¡Estamos encantados de ser parte de un evento internacional tan emocionante que tiene lugar aquí mismo en la Ciudad Queen! ¡¿Estarás viendo, y si es así, a quién estás apoyando para traer a casa una victoria?!», escribieron en sus cuentas.

⚽ Charlotte, are you ready for COPA América?! Uruguay and Colombia face off at Bank of America Stadium tomorrow night, and CATS is here to get you there!

Catch a ride on the Blue Line, and head to the Brooklyn Village station for a short walk to all the action! 👑🏆 #COPA pic.twitter.com/d3nbs7QoTc

