Los Ángeles – Estados Unidos.- Los músicos de todo el mundo continúan luchando desde casa contra el coronavirus, un concierto inigualable presentado por el mismísimo Elton John y titulado iHeart Living Room Concert for America, ha dejado un gran aporte a la lucha. Más allá del aporte económico, que superó el millón de dólares, que ha sido destinado a las organizaciones Feeding America y First Responders Children’s Foundation, cuya acción trata de entregar alimentos a las familias más desfavorecidas de los Estados Unidos​ en tiempos de coronavirus, los mensajes positivos y llamando a la prevensión han sido importantes y se han viralizado.

Justamente la actuación de los integrantes de los Backstreet Boys interpretando el hit’I Want It That Way’ desde cada una de sus casas, ha arrasado en redes sociales desde ese momento y sigue siendo viral.

Lejos geográficamente pero cerca en el sentimiento, los cinco miembros de la exitosa banda de los 90 interpretaron una divertida versión de su clásico, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales​.

El vídeo lo inicia Brian Littrell desde Atlanta. Le sigue rápidamente Nick Carter, desde Las Vegas, uniéndose a la canción. Posteriormente aparecen AJ McLean (desde Los Ángeles), Howie Dorough (desde Orlando) y Kevin Richardson (desde Los Ángeles también), este último junto a sus pequeños hijos.

Sin duda todo un regalazo para los fans, que no se esperaban asistir a esta reunión improvisada de los Backstreet. Todos los integrantes del grupo han demostrado que estar en plana forma pese a que han pasado varios años desde su debut en 1993.

This is what dreams are made of, @backstreetboys.

Watch the entire #iHeartConcertOnFOX here: https://t.co/rmszDqytnV pic.twitter.com/wmZAz2LP45

— FOX (@FOXTV) March 30, 2020