Estados Unidos.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pidió a todos aquellos que enfermen o presenten síntomas similares a los del coronavirus, aunque no hayan estado expuestos directamente, que cancelen o reprogramen sus citas de trámites migratorios.

“Por favor no asista a citas en ninguna de las oficinas de USCIS”, refiere la alerta por el COVID-19 -mejor conocido como coronavirus- que se emitió este jueves, reseñó La Opinión.

La autoridad pide a los usuarios que tienen planeado realizar un trámite migratorio o una entrevista de ciudadanía, que sigan las instrucciones que están en la notificación de la misma cita para reprogramar en caso de que:

Las autoridades aseguran que una vez que las personas se encuentren en buen estado de salud se les ayudará a reprogramar las citas y que no habrá penalidades.

USCIS enlistó algunas enfermedades o síntomas por los que deben reprogramar sus citas:

“USCIS quiere garantizar la seguridad tanto de las personas como de los empleados”, indica el comunicado oficial. “Por favor, no visite una oficina de USCIS si usted está enfermo. Nosotros le ayudaremos a reprogramar su cita sin penalidad alguna cuando esté mejor. Si usted tiene una enfermedad o está presentando síntomas, le recomendamos que cancele y reprograme su cita”.

Don't chance it. If you are feeling sick, cancel or reschedule your USCIS appointment without penalty by following the instructions on your appointment notice. https://t.co/2qSDTUajkb

— USCIS (@USCIS) February 27, 2020