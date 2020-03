SHARE ON:

Ohio – Estados Unidos.- ¿Es efectivo utilizar guantes para la prevención del coronavirus? ¿Hay riesgo de contagio al tocar alimentos en las tiendas de víveres? Son muchas las inquietudes que tienen las personas a la hora de protegerse del Covil-19 pero la recomendación siempre es la misma.

El doctor Elie Saade, de University Hospitals, dio su consejo de experto en una entrevista a 3News. «Si empujas tu carrito con guantes y luego te pones los guantes en la boca, eso no ayuda”.

La recomendación de Saade es no llevar las manos a la cara. “Sé que es difícil, pero realmente no deberías».

El consejo prioritario del médico es lavarse las manos continuamente. “No digo que no uses guantes, pero usar guantes no ayuda si luego te tocas la cara».

El doctor Shanu Agarwal, de Summa Health, también explicó qué hacer con los alimentos que se compran en la tienda.

La norma siempre ha sido lavar adecuadamente todos los productos antes de ser consumidos y esto es lo que recomienda Agarwal en medio de la pandemia.

«Podrían transferirlo si las personas que están comprando los productos no los lavan antes de comerlos. Asumo que la mayoría de la gente lo hace, y definitivamente deberían lavar los productos», agregó el médico según una publicación de WCNC.

Pero si a pesar de estas recomendaciones todavía no estáa seguro de ir a comprar tu comida, hay tiendas que ofrecer el servicio directo a la casa y la puedes recoger en la acera para mantener los 6 pies de distanciamiento social que aconsejan los Centros de Control de Enfermedades.