Windsor – Inglaterra.- Por primera vez en siete décadas, la reina Isabel II no tendrá una celebración de cumpleaños. Pese a que este martes arriba a sus 94 años de edad, la monarca es consciente que ante la actual situación que vive el mundo producto de la pandemia de COVID-19 y de la que Inglaterra no se encuentra alejada, una celebración por su aniversario no tendría ningún sentido.

Ante algunas costumbres que existen en el país por el día de su cumpleaños, la Reina ha pedido que no haya salvas de honor para la fecha, las salvas se han presentado en cada cumpleaños desde que Isabel II asumió el reinado. De igual forma los edificios públicos tampoco tendrán que enarbolar las banderas y este día no mostrará nada de especial en el país, pues la reina no lo considera apropiado en las circunstancias actuales.

La cumpleañera pasará su día en el castillo de Windsor y pendiente de la salud de su hijo Carlos, contagiado de coronavirus hace semanas. Desde los espacios del palacio recibirá vía telefónica las felicitaciones de hijos, nietos y bisnietos, este año los acostumbrados besos y abrazos de felicitación tendrán que esperar.

“Espero que en los años venideros todo el mundo pueda estar orgulloso de cómo se respondió ante este desafío”, dijo hace varios días la monarca desde su aislamiento.

“Y que los que vengan después de nosotros comprueben que los británicos de esta generación fueron tan fuertes como cualquier otra. Que nuestros atributos de autodisciplina, determinación calmada y con buen talante y nuestra compasión de los unos por los otros sigan siendo los que caracterizan a esta nación”, insitió.

Isabel II es la monarca que más tiempo ha ocupado el trono en su tierra, superando a la reina Victoria. Pese a cumplir este martes 94 años de edad no tiene aún intención de abdicar.