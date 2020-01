SHARE ON:

Charlotte – Carolina del Norte.- El BB&T Ballpark, hogar de Charlotte Knights, será nuevamente sede de la Serie Colegial de Béisbol de Sunbelt Rentals a partir de marzo.

Knights firmó recientemente un acuerdo para que el béisbol colegial vuelva a su sede por los próximos dos años.

El calendario consta de seis encuentros. El primero enfrentará a Duke University y Davidson College el 10 de marzo. En el último, el 7 de abril, jugará University of North Carolina contra University of South Carolina.

Las entradas para todos los juegos estarán a la venta a partir de las 10 de la mañana del 8 de febrero en las taquillas del estadio y en línea desde las 12 del mediodía a través del sitio web CharlotteKnights.com. También se pueden comprar los boletos con una llamada al 704-274-8282.

A continuación el calendario de partidos

Día: Marzo 10 (Martes)

Hora: 6:05 p.m.

Duke University vs. Davidson College (Home Team)

Día: Marzo 17 (Martes)

Hora: 7:05 p.m.

Wake Forest University vs. Charlotte 49ers (Home Team)

Día: Marzo 18 (Miércoles)

Hora: 6:05 p.m.

University of South Carolina vs. N.C. State University (Home Team)

Día: Marzo 24 (Martes)

Hora: 7:05 p.m.

N.C. State University vs. Charlotte 49ers (Home Team)

Día: Marzo 31 (Martes)

Hora: 7:05 p.m.

University of South Carolina vs. Appalachian State University (Home Team)

Día: Abril 7 (Martes)

Hora: 7:05 p.m.

University of North Carolina vs. University of South Carolina (Home Team)