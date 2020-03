SHARE ON:

Miami – Estados Unidos.- Desde su casa en Miami y resaltando entre canción y canción que la mejor forma de apoyar al mundo a combatir el Covid-19 es quedándose en casa, Alejandro Sanz y su invitado especial Juanes realizaron un concierto por Internet totalmente gratuito para sus seguidores de todo el mundo. El concierto improvisado por los cantantes, además de generar conciencia quiso entretener al público mientras permanecen en sus hogares.

El concierto que tuvo por nombre #LaGiraSeQuedaEnCasa inició con la canción “Contigo”, de Sanz.

“Estamos aquí con la idea de acompañarlos en este momento. Sabemos que se han suspendido todos los conciertos y eventos, por eso queríamos acompañarlos de alguna manera y poner nuestro granito de arena”, dijo Alejandro Sanz, quien tenía programados varios conciertos en Colombia y EE.UU y fueron suspendidos.

Por su parte, Juanes que tenía programado para el sábado, 14 de marzo, su show ‘Juanes para todos’ en Bogotá y fue suspendido por el coronavirus, indicó: “Hay que tener mucho cuidado y no visitar a los abuelos. Usemos el Face time. Me dicen que el Parque Lleras en Medellín parecía la Feria de las flores y eso no puede pasar”.

Aunque no dejaron de recordar la importancia de ser responsables con la vida propia y la de las otras personas, los cantantes también bromearon en varios momentos para aliviar la situación.

“Tenemos los aplausos grabados”, agregaron.

“Es por ti”, “Para tu amor” y “A Dios le pido” fueron algunas de las canciones que cantó el colombiano en el concierto.

Ambos artistas también quisieron enviar un mensaje al personal de salud y a todos quienes se encuentran atendiendo la crisis en el mundo: “Les agradecemos a los bomberos, policías, las personas de los supermercados”.

Durante todo el concierto de #LaGiraSeQuedaEnCasa los saludos y felicitaciones que los artistas se daban eran codo con codo.

Al finalizar, Sanz le agradeció a Juanes por su disposición para el concierto y a la producción de Julio Reyes Copello, el pianista Gonzalo Rubalcaba y el bajista Guillermo Vadalá.

Más de un millón de personas se mantuvieron conectadas durante la trasmisión.