Buenos Aires – Argentina.- Por considerar que no existen elementos que hagan pensar Cristina Kirchner pueda entorpecer la investigación en su contra , el Tribunal Oral Federal 8 de Argentina decidió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre la ex mandataria en la causa del Memorándum con Irán. Además los magistrados agregaron que en el caso de Kirchner se da “la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”.

“No existen motivos fundados en la actualidad para sostener la presunción de fuga o entorpecimiento aludida, a la vez que resulta ineludible tener en vista la circunstancia extraordinaria de que la aquí imputada ha sido recientemente investida como Vicepresidenta de la Nación”, dijeron José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado.

Con la decisión del Tribunal Oral en relación al Memorándum con Irán, Fernandez de Kirchner actualmente solo tendría activa una orden de prisión preventiva, dictada por el juez Claudio Bonadio, relacionada con la causa de los cuadernos. El pedido realizado por la defensa para que esa prisión también cese se demorará un poco más, debido a un conflicto interno en la Cámara Federal de Casación Penal.

La orden de detención en la causa Memorándum había sido dictada el 6 de diciembre de 2017 y nunca se había hecho efectiva porque la hoy vicepresidenta tenía fueros. Mientras tanto, fueron detenidos otros de los involucrados: el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini y el ex líder de Quebracho Fernando Esteche. Hoy, ninguno está en prisión porque sus prisiones preventivas cesaron. Sin embargo, la ex presidenta nunca había pedido formalmente su excarcelación. Sí había apelado la preventiva, que estaba firme tras un fallo de la Corte Suprema.