Rate this post

Los Ángeles – Estados Unidos.- Pese a enterarse de la pandemia de coronavirus varias semanas después del resto del mundo, el actor Jared Leto se encuentra apoyando la lucha contra el virus y a los afectado; es por ello que ha decido realizar el lanzamiento y la venta de una camiseta playera que remite a la saga Star Wars. Todo lo recaudado por la venta de esa prenda será donado.

“El 100 por ciento de las ganancias se donarán a Partners In Health y yo igualaré personalmente todos los fondos recaudados”, dijo el actor de 48 años de edad.

Leto también informó que la playera, que muestra la leyenda May the Forced Quarantine Be with You, se creó por “numerosas solicitudes” de sus seguidores.

Finalmente y en otra publicación realizada en la red social, el actor escribió: “Cada vez que dicen ‘que la fuerza te acompañe’ quiero responder ‘y también contigo'». La publicación fue acompaña con una fotografía donde se le ve posando con un gorro rojo y su la playera de la campaña.

La prenda se puede adquirir vía online y su precio es de 30 dólares.