Nueva Orleans – Estados Unidos.- La policía de Nueva Orleans emitió una orden de arresto contra el jugador de Cleveland Browns, Odell Beckham Jr., por haber dado una nalgada a un agente durante la celebración del campeonato fútbol universitario.

LSU coronó el lunes una esplendorosa temporada cuando sus Tigers vencieron a Clemson en Nueva Orleans para titularse en el fútbol universitario, y la celebración que comenzó en el campo se trasladó a los vestuarios.

En los camerinos estaba Beckham, quien formó parte del LSU en su época en el fútbol colegial.

Todo era algarabía, pero un video que se hizo viral y expuso a Beckham a quien se aprecia dar una nalgada a un agente que reclamaba a unos jugadores por estar fumando.

El oficial de asuntos públicos del Departamento de Policía de Nueva Orleans, Juan Barnes, confirmó que el guardia de seguridad presentó la denuncia.

Beckham enfrentaría cargos por agresión simple. El castigo podría ser una multa de hasta mil dólares, prisión de máximo seis meses o ambas.

«Somos conscientes del incidente y hemos estado en contacto con Odell y sus representantes sobre el asunto. Están cooperando con las autoridades”, dijo Cleveland Browns en un comunicado.

Pero el receptor abierto de Cleveland Browns no tiene un solo problema. También apareció en un video entregando dinero a jugadores de LSU, lo que está prohibido en la disciplina colegial.

Video surfaced of OBJ spanking a Superdome security guard in the locker room, which led to his arrest warrant.

