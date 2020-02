SHARE ON:

Los Ángeles – Estados Unidos.- El sistemático robo de señas de Houston Astros tiene indignados a peloteros rivales, pero la dimensión que ha cobrado este escándalo ha hecho que se escuchen voces críticas desde fuera de las Grandes Ligas.

El más reciente caso es el de la superestrella de la NBA, LeBron James, quien no ocultó su molestia por las trampas que hicieron los Astros que mediante el uso de equipos tecnológicos, robaban las señas de los lanzadores y avisaban a sus bateadores cuál sería el próximo pitcheo.

“Escuchen, sé que no juego béisbol, pero estoy en los deportes y sé que, si alguien me hiciera trampa para ganar un título y me diera cuenta de eso, ¡estaría furioso!”, tuiteó James. Estaría “incontrolable sobre lo que podría hacer y haría!”

“Escuche aquí comisionado del béisbol… Escuche a sus peloteros hablar hoy acerca de cómo están de disgustados, enojados, lastimados, rotos, etc, etc”, publicó James. “Literalmente la pelota está en su cancha (o debo decir en su campo) y usted necesita arreglar esto por el bien de los Deportes!”.

Según la investigación de Major League Baseball, Astros robó las señas en 2017, temporada en la que conquistaron la Serie Mundial y el venezolano José Altuve, segunda base del equipo, obtuvo el premio Jugador Más Valioso (MVP) de la campaña.

Poco antes del pronunciamiento de James, el jardinero de los New York Yankees, Aaron Judge, dijo que Astros “no se merecen” el título de 2017.

“Desde que escuché eso (el robo de señas) me sentí enfermo del estómago. Yo tenía mucho respeto por esos jugadores”, dijo Judge quien finalizó segundo en la votación al MVP en la temporada de la polémica.

El jardinero incluso borró un post en redes sociales en el que felicitaba a Altuve tras ganar el MVP.

Además de Judge han sido duras las críticas contra el esquema de robo de señas de Astros, de grandes estrellas como Mike Trout (Los Angeles Angels), Cody Bellinger (Los Angeles Dodgers), Justin Turner (Los Angeles Dodgers) y Kris Bryant (Chicago Cubs).