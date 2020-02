SHARE ON:

Rate this post

Charlotte – Estados Unidos.- Con el objetivo de dar apoyo a las mujeres embarazadas de bajos recursos, poca educación, hispanas, sin un estatus migratorio legal, o a cualquier fémina que lo requiera, «Palmetto Women´s Center» (PWC) se encuentra enfocada desde hace 35 años en ayudar a las mujeres y por sobretodo luchar por la vida.

Durante una entrevista realizada por el equipo de Progreso Hispano News a Joanne Fowler, directora Ejecutiva de «Palmetto Women´s Center», se ha podido conocer más de cerca el incansable trabajo que quienes conforman esta organización de salud le brindan de manera gratuita a docenas de mujeres diariamente.

«Lo que hacemos es que proveemos pruebas de embarazo gratis, ultrasonidos gratis, también nos reunimos con las pacientes y les ayudamos a obtener asistencia médica o cualquier ayuda del gobierno, como Medic Care; también les proporcionamos recursos para su alimentación, para el pago de sus facturas de energía, incluso si necesitan asistencia para su educación. Si solo necesitan suministros como asientos de carro para bebés, cunas, o cualquier otro suministro que puedan necesitar nosotros les ayudamos a tenerlos», explicó Fowler.

La representante de la organización de salud con sede en Carolina del Sur pero que atiende a mujeres de cualquier lugar, puntualizó que actualmente la mayor ayuda se le está dando a mujeres hispanas. En los últimos años la población hispana en SC. ha aumento en 25% y por ende existen más mujeres embarazadas que demandan ayuda.

Para la correcta atención de los hispanos, en PWC también han decidido incorporar al centro más personal bilingüe que pueda comunicarse de manera acertada con las mujeres.

«Parte del desafío es que puedan entendernos en ingles, e incluso comprender muchas formas que tenemos en español. El segundo gran desafío también tiene que ver con la comunidad hispana que en este momento se encuentra complicada, tenemos muchas mujeres que no tienen su tarjeta de residencia y tenían miedo de venir, ahora ya saben que somos un lugar seguro para que vengan (…) También estamos descubriendo que es una comunidad que necesita diferentes recursos más que una comunidad regular», puntualizó Fowler, quien además recordó que el estatus migratorio de cualquier mujer que necesite ayuda no es limitante, incluso la organización no pregunta la condición migratoria en ningún caso.

Pese a contar con cuatro centros para la restricción del embarazo, en Palmetto se lucha a diario por la vida, para evitar que el aborto ocurra. A través de charlas personales y orientaciones se llega de manera directa a cada paciente antes de que tome una decisión definitiva sobre su proceso de gestación.

«Escuchamos a veces de las mujeres que tienen que tener el derecho de tomar la decisión sobre la vida que llevan en su vientre, pero no escuchamos las historias de aquellos que han sobrevivido a abortos, las historias de vida que dan esperanza y aliento. Parte de mi llamado ahora con Palmetto es ser esa voz que le haga saber a las mujeres que si hay opción, que si hay recursos, que si pueden ser ayudadas», expresó la voluntaria Kelly Yanez, quien es fruto de un milagro, su madre se aplicó un aborto no exitoso que permitió que Kelly naciera.

A juicio de Kelly, los nervios, la desinformación y la falta de apoyo emocional, son los principales factores que llevan a una mujer a abortar.

«Hemos visto que en el 2018 se comtieron más de 650 abortos nada más en Charlotte, sin contarse los millones que se han hecho a nivel nacional; pero no hemos visto la cifra de los bebés que han sobrevivido y la asistencia que se le ha dado».

«Palmetto Women´s Center» ha puesto en marcha, aunque en periodo de prueba, un ministerio en las escuelas, con esta iniciativa se encuentran enseñándole a los estudiantes un programa llamado relaciones saludables. La práctica en las escuelas se ha implementado debido a la cantidad de adolescentes que visitan el centro para ser ayudadas y no abortar.

La organización que atiende a pacientes que van desde los 15 años hasta los 35 o más, cuenta también con una unidad de clínica móvil que recorre constantemente la ciudad brindando sus servicios completamente gratis. Próximamente la unidad móvil llegará a Charlotte.