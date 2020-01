Raleigh – Carolina del Norte.- El defensor de Carolina Hurricanes, Dougie Hamilton, sufrió una fractura de peroné en el juego de anoche ante Columbus Blue Jackets, en Ohio, y se perderá el NHL All-Star Game por una lesión de la cual no se ha establecido tiempo de recuperación.

Michael Smith, editor senior del sitio web de Hurricanes, dijo que Hamilton fue evaluado por equipos médicos y que podría someterse a un procedimiento quirúrgico en las próximas horas.

Hamilton se lesionó cuando perseguía un disco suelto y el novato de Blue Jackets, Kevin Stenlund, golpeó su patín provocando que el defensor de Hurricanes cayera y doblara su tobillo.

El equipo anunciará el tiempo de recuperación tan pronto como tenga el parte médico, pero el periodista Brian LeBlanc, quien ha cubierto a Hurricanes desde 2007, comparó la lesión de Hamilton con la de Jordan Staal que se fracturó el peroné en 2014 y tras la cirugía requirió tres meses para volver a la acción.

El puesto de Hamilton en el All-Star Game, que se realizará el 25 de enero, lo ocupará su compañero de equipo, el defensor Jaccob Slavin, anunció la National Hockey League.

Dougie Hamilton tangles with Kevin Stenlund. The #Hurricanes defenseman needed help off the ice. #CBJ pic.twitter.com/2qno3avt8V

— Alison (@AlisonL) January 17, 2020