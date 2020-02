SHARE ON:

Rate this post

Estados Unidos.- Al considerar que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están sobrecargados en su labor en ciudades santuario, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, justificó el envío de fuerzas especiales de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) para buscar a inmigrantes indocumentados.

Argumentó que la falta de apoyo de las policías locales en condados, ciudades y entidades que tienen políticas de protección a inmigrantes ha vuelto más complicada la labor de los agentes migratorios, lo que requiere enviar “más oficiales”.

“Entonces, se solía envía a uno o dos oficiales a una cárcel a recoger a una persona que estaba con una orden final de expulsión, (pero) ahora tenemos que ir a comunidades con muchos, muchos oficiales, por lo que necesitamos recursos adicionales”, argumentó. “Y eso es lo que está haciendo CBP. Al igual que ICE ayudó a CBP en la frontera suroeste el año pasado cuando estábamos en medio de nuestra crisis, CBP ahora también está ayudando a ICE en sus tareas de aplicación de la ley y de inmigración”.

Wolf reveló lo anterior en una entrevista en Fox News, donde se le cuestionó que los nuevos operativos serían “en lugares sorpresa”, debido a que no habría coordinación con autoridades locales, reseñó El Diario.

“Correcto, porque no nos ayudan. Una vez más, en estas ciudades santuario, no proporcionan recursos para ayudarnos a cumplir nuestra misión”, justificó. “Si decidieran honrar a los detenidos y ayudar a ICE, no tendríamos que recurrir a estos recursos adicionales”.

The New York Times reveló la semana pasada el plan del DHS para enviar oficiales con entrenamiento especial al menos a 11 ciudades santuarios. A partir finales de febrero a mayo, se verán operativos con estos oficiales en Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, Nueva Orleans, Detroit y Newark (Nueva Jersey), que son algunas de las 20 zonas metropolitanas con más indocumentados en el país.

El director interino de ICE, Matthew Albence, argumentó que este paso era necesario ante el riesgo que corren los agentes migratorios durante operativos.

“Los hombres y mujeres dedicados de ICE continuarán haciendo su trabajo independientemente de los obstáculos que se les presenten”, dijo Albence en entrevista también en Fox News. “Pero estas cosas, como las ciudades santuario… ponen a nuestros oficiales en un riesgo mucho mayor de lo que deberían ser”.