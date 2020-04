SHARE ON:

Lisboa – Portugal.- Devastada y de luto, es así como se encuentra la estrella mundial Madonna tras haber perdido en un mismo día a tres seres queridos por complicaciones de salud luego de haberse contagiado con coronavirus.

A través de su cuenta en Instagram, ‘La Reina del Pop’ posteó una fotografía en la que se le ve escribiendo en una vieja maquina un denominado ‘Diario de cuarentena’, en él la artista expresa su dolor y como se ha visto afectado su estado de animo producto de las muertes por coronavirus.

Madonna reveló que en 24 horas había perdió a un primo, al hermano de uno de sus guardaespaldas y también a Orlando Puerta, a quien identificó como un preciado amigo que le ayudó en el mundo de la música.

“Hoy he estado disfuncional, el metro del dolor está en 10, solo necesito, quiero y tengo que salir de mi cuerpo”, dijo. “Estas tres personas he perdido en las últimas 24 horas. Por lo que ha afectado mi estado de ánimo. Hoy no fue un buen día”, expresó.

Su ‘Diario de Cuarentena’ lo comparte con sus más de 15 millones de seguidores en Instagram. La artista de 61 años ha expresado desde el inició de la cuarentena, cortas reflexiones escritas en su máquina de escribir, el ambiente en el que escribe se encuentra iluminado con velas y en blanco y negro.

«Las palabras y las letras mecanografiadas me hacen sentir viva, me recuerdan que hay tantas historias que contar y compartir con el mundo. Después de todo, las historias son todo lo que tenemos», afirmó en uno de los vídeos publicados.