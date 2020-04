Carolina del Norte – Estados Unidos.- Atrium Health tiene esta semana tres puntos móviles para aplicar pruebas de COVID-19 en comunidades minoritarias y menos favorecidas de Charlotte.

La red de hospitales ha puesto a disposición un innovador modelo de integración de datos del Sistema de Información Geográfica (GIS) procesables con unidades médicas móviles, para que sus profesionales de la salud examinen y realicen tests de coronavirus cuando los síntomas del paciente cumplan con los criterios de prueba.

Esta semana el autobús médico tendrá una ruta con tres paradas:

Lunes, 20 de abril

10am – 4pm

Clinton Chapel AME Zion Church

1901 Rozzelles Ferry Road

Charlotte, NC 28208

Miércoles, 22 de abril

12pm – 7pm

Forest Hills Church South Boulevard Campus

6210 Old Pineville Road

Charlotte, NC 28217

Viernes, 25 de abril

11am – 6pm

Northside Baptist Church

333 Jeremiah Blvd.

Charlotte, NC 28262

La ubicación específica de los sitios de prueba será determinada por los puntos calientes emergentes identificados por los últimos datos del SIG sobre los casos positivos de COVID-19 en la comunidad desatendida.

Atrium Health explica que si una persona tiene síntomas de coronavirus como fiebre, tos, falta de aliento o pérdida del olfato y/o del gusto sólo tiene que subir al autobús, no necesita una cita o identificación.

