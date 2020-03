SHARE ON:

Rate this post

Los Ángeles – Estados Unidos.- Durante la semana de estreno de su documental «(My) Truth: The Rape of Two Coreys», Corey Feldman acusó a Charlie Sheen de haber abusado sexualmente del también actor y buen amigo Corey Haim, quién falleció en 2010 a los 38 años a causa de una pulmonía.

Feldman, antigua estrella teen en los 80, aseguró que el ataque de Sheen a su amigo Corey Haim, se registró durante el rodaje de Lucas, una película que ambos protagonizaron en 1986. Para esa fecha, Haim tenía 13 años de edad y Sheen, 18.

“No fue algo que él dijera una sola vez y de pasada”, asegura Feldman en el documental. “No fue ‘Por cierto, me pasó esto’. Lo contó con pelos y señales”, resaltó.

Según Feldman, la violación de Sheen a Haiam se registró “a plena luz del día” en el mismo estudio del filme.

En el documental «(My) Truth: The Rape of Two Coreys», la exmujer de Corey Haim, Susannah Spargue, aseguró que en el año 2010, antes de morir, él habló con ella sobre presuntos abusos sexuales.

Esta no es la primera vez que Charlie Sheen es acusado de violar a Corey Haim. Dominic Brascia, un amigo de la presunta víctima, contó una historia similar. En ese momento Sheen desmintió la acusación y llevó a Brascia a los tribunales.

El documental también señala a otros personajes de Hollywood por presuntos abusos contra Corey Feldman y Corey Haim. Entre ellos, el actor Jon Grissom, el empresario Alphy Hoffman y el agente Marty Weiss.