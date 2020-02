Rate this post

Florida – Estados Unidos.- José Altuve “no es un tramposo”, esa es la apreciación del venezolano Miguel Cabrera sobre su compatriota que está en el ojo del huracán por el escándalo de robo de señas que involucra a peloteros de Houston Astros.

«Soy creyente de que no lo hizo porque me lo dijo en mi cara. Me miró directo a los ojos y me dijo que no lo hizo», aseguró el jugador de Detroit Tigers.

Astros ha sido sancionado por emplear tecnología en 2017 para robar las señas de sus rivales y avisar a sus bateadores el próximo lanzamiento. Esa temporada el equipo conquistó la Serie Mundial y Altuve ganó el premio al Jugador Más Valiosos de la campaña regular.

Cabrera, uno de los peloteros más respetados de las Grandes Ligas, sabe sin embargo que Altuve tuvo algo de responsabilidad en el robo de señas.

“Cuando tú estás en un equipo así, un equipo que está haciendo ese tipo de cosas, tú eres parte de eso. Aunque no lo hagas”, opinó el ex triple coronado.

La investigación sobre el escándalo comenzó en 2019 tras la revelación de Mike Fiers, un ex lanzador de los Astros, que contó a The Athetic sobre la trama de robo de señas.

El equipo de Houston fue sancionado con 5 millones de dólares de multa y con la suspensión de su mánager y su gerente general.