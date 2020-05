SHARE ON:

Florida – Estados Unidos.- El ex defensa de los Jacksonville Jaguars, Telvin Smith, fue arrestado en su casa por cargos de actividad sexual con un menor.

Smith fue arrestado por oficiales de la Oficina del Sheriff de Jacksonville en su casa en una comunidad cerrada de Queen’s Harbour.

Una fuente policial dijo a ESPN que Smith está acusado de haber tenido relaciones sexuales con una joven de 17 años en múltiples ocasiones, tanto en su casa como en su vehículo, en agosto y septiembre. La fuente dijo que la chica le contó a un amigo y a un familiar lo que sucedió después del primer encuentro con Smith.

El ex linebacker salió en libertad poco después de pagar una fianza de 50 mil dólares. No se ha informado sobre la fecha del juicio.

En noviembre de 2019 una furgoneta policial remolcó un Cadillac Escalade de la casa del ex jugador de 29 años. ESPN reportó que la presencia policial estaba relacionada con los supuestos incidentes con la adolescente.

El equipo reaccionó en un comunicado a la detención de su ex jugador. “Los Jaguares están al tanto del informe que involucra al ex linebacker Telvin Smith. El club no puede hacer más comentarios sobre esta investigación en curso».

Smith seleccionado por los Jaguars en la quinta ronda del draft de 2014. No jugó la temporada pasada porque según dijo necesitaba un tiempo libre por su familia y su salud.

La temporada pasada debió ganar 9,75 millones de dólares. El resto del contrato está en pausa. Tenía previsto ingresar 10 millones de dólares en 2020 y 10,25 millones de dólares en 2021.