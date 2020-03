Rate this post

Estados Unidos.- La chilena, Geraldine Rodríguez Olivares, bailarina de twerking en una gira internacional, acababa de llegar a República Dominicana en un vuelo desde Puerto Rico. Mientras mensajeaba a su familia, le llegó por teléfono un mensaje de la cónsul general de Chile en Santo Domingo, quien había sido alertada por la familia de Rodríguez.

Desesperada, Rodríguez le contestó: “Sáquenme de aquí. Se los suplico”, escribió en español. “Por favor”.

Sorprendida, la diplomática chilena, Karen González, se dirigió en su auto al aeropuerto, intentando comunicarse con Rodríguez mientras conducía.

“Llego como 15 minutos”, le dijo. “Quédese tranquila”, reseñó El Nuevo Herald.

Cuando se encontró con la cónsul en la terminal del aeropuerto, Rodríguez le contó una historia horrorosa: En el aeropuerto de la capital puertorriqueña, agentes de la Aduana de Estados Unidos la habían llevado a un salón privado, donde dice que la la obligaron a bailar twerking, mientras unos cinco agentes le lanzaban billetes de un dólar y le daban nalgadas. Entonces la quitaron la ropa y la agredieron sexualmente.

Mientras esperaba por la cónsul, Rodríguez, una celebridad en su país, también había grabado videos para su audiencia de 1.4 millones de seguidores en Instagram:

“Necesito su ayuda urgente”, dijo llorando desconsoladamente. Hizo una pausa para respirar. “Por favor”.

Los desesperados pedidos de ayuda de Rodríguez provocaron una investigación internacional en que han participado diplomáticos de Estados Unidos y Chile, fiscales y autoridades de inmigración.

Aduanas y Protección Fronteriza confirmó al Miami Herald que la agencia lanzó una investigación después que Rodríguez colgó un video en que lo contó todo el 17 de febrero.

El sábado, un portavoz del CBP en San Juan dijo que la agencia ha evaluado todas las imágenes de video disponibles tomadas en el aeropuerto y concluyó que las acusaciones no tienen base.

Reportes de Rodríguez, su novio Rodrigo Catalán y su mejor amigo, Patrick Pacheco, apoyaron la versión de los hechos de la mujer.

Rodríguez, de 31 años y bailarina de twerking desde que tenía 18, quien desde entonces se ha convertido en una celebridad en Chile, llegó a Puerto Rico el 1 de febrero. Conocida entre sus seguidores como “Geri Hoops”, Rodríguez fue llevada en una embarcación rápida a varias de las playas más conocidas de la isla y fue entrevistada en la televisión local.

El 15 de febrero, Rodríguez voló de San Juan a la República Dominicana para bailar en un video musical de Ozuna, cantante de reguetón.

Pero al regresar a Puerto Rico el 16 de febrero, dice Rodríguez, todo cambió. Llegó a las 11:06 p.m., poco antes que la oficina de Aduanas cerrara a la medianoche. Rodríguez viajaba con una amiga, quien habló con el Herald a condición de no ser identificada.

Cuando las dos mujeres se acercaron al mostrador en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín —uno de los pocos aeropuertos privatizados en Estados Unidos— Rodríguez dijo que agentes de inmigración le dijeron que tenían que sentarse en la sala de espera del CBP, pero no les dieron una razón.

“Nos siguió diciendo que nos sentáramos. Había gente que entraba y salía, los revisaban.. pero a nosotras nos dejaron de últimas”, dijo Rodríguez al Miami Herald..

Un agente en el mostrador llamó entonces a Rodríguez. Cuando se acercó, dijo que un agente de inmigración le mostró un flyer impreso que promocionaba su clase de twerking en un estudio local de danza.

Me dijo ‘dime la verdad o te va a ir más mal’. Me dijo que sabían quién yo era”, contó Rodríguez. “Me mostró un flyer con mi clase, me dijo que monitoreaban mis mensajes en Instagram, que me habían visto en la televisión y me habían escuchado en la radio”.

Poco después, las dos mujeres dijeron que fueron llevadas individualmente a una sala de inspección donde dos agentes mujeres las revisaron físicamente, como indican las regulaciones de Aduanas.

Al final, los agentes le dijeron a Rodríguez que no podía entrar a Estados Unidos y que debían haber viajado con una visa de trabajo, no de turista. Agregó que los agentes le dijeron que sus mensajes en las redes sociales eran prueba de que había estado trabajando.

Documentos federales muestran que Rodríguez fue considerada “inadmisible” para entrar en Estados Unidos. Pero su amiga fue liberada, lo que hizo que Rodríguez se quedara sola en la sala de espera, dijo.