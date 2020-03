Charlotte-N.C.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó que 40 personas dieron positivo presuntamente por el nuevo coronavirus a partir del martes por la mañana.

Los casos se distribuyen en 16 condados:

7 casos en el condado de Mecklenburg

15 casos en el condado de Wake

1 caso en el condado de Durham

1 caso en el condado de Chatham

3 casos en el condado de Harnett

2 casos en el condado de Johnston

1 caso en el condado de Sampson

1 caso en el condado de Wayne

1 caso en el condado de Wilson

1 caso en el condado de Iredell

1 caso en el condado de Cabarrus

2 casos en el condado de Forsyth

1 caso en el condado de Watauga

1 caso en el condado de Brunswick

1 caso en el condado de Onslow

1 caso en el condado de Craven

A las 8:51 a.m.del martes 17 de marzo de 2020, hay 40 casos positivos de coronavirus en 16 condados diferentes en Carolina del Norte. De los 40 casos, una persona ha sido hospitalizada.

Funcionarios de salud dijeron que 259 personas están siendo investigadas, lo que significa que han sido analizadas y esperan resultados.

Hasta la fecha, 3,536 personas han dado positivo por coronavirus en los EE. UU. Y 68 personas han muerto por el virus.

Con la nueva pandemia de coronavirus que impone restricciones a la interacción humana, algunas comidas son difíciles de conseguir para las familias del área de Charlotte-Mecklenburg.

CMS anunció que proporcionarán comidas para llevar mientras las escuelas permanecen cerradas durante las próximas dos semanas.

Las comidas son gratuitas para cualquier persona menor de 18 años. Los niños deben estar presentes para recibir comidas.

Las comidas se distribuirán de lunes a viernes a partir del martes 17 de marzo de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. El distrito revisará el plan de distribución de comidas semanalmente y se comunicará cada semana con los medios y la comunidad.

