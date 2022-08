Talco para bebé de Johnson & Johnson dejará de venderse

Raleigh, NC.- La farmacéutica Johnson & Johnson anunció que suspende la venta de talco para bebé en todo el mundo, tras dos años de haberlo suspendido tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Esta decisión pasa por las miles de denuncias a Johnson & Johnson sobre la seguridad del talco para bebé. Según la farmacéutica, recibió más de 38.000 demandas vinculadas al desarrollo de cáncer en los usuarios de este talco para bebé.

Según, Johnson & Johnson expresó en una nota que fue una «decisión comercial». Sin embargo, está sustituyéndola por almidón de maíz. Al tiempo, la farmacéutica ha venido rechazando las acusaciones de que este talco para bebé desarrolle cáncer de ovario en las consumidoras.

Asimismo, en su comunicado Johnson & Johnson resaltó, «Nuestra posición sobre la seguridad de nuestro talco cosmético sigue sin cambiar. Defendemos firmemente las décadas de análisis científicos de expertos médicos de todo el mundo que confirman que el polvo de talco para bebé Johnson’s es seguro, no contiene asbesto y no provoca cáncer».

