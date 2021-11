Paciente recibe primera prótesis ocular impresa en 3D del mundo

Inglaterra, Londres.- El ingeniero del este de Londres, Steve Verze de 47 años recibió la primera prótesis ocular impreso en 3D en el Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust.

En un comunicado de prensa el hospital informó que se trata de la primera prótesis ocular creada, de forma digital, especialmente para un paciente.

Asimismo, el hospital afirmó que esta diseño tiene, «una definición más clara y una profundidad real de la pupila». Distanciándola con otras alternativas y diseños.

Por otro lado, existen otros ojos protésicos que consisten en un iris pintado a mano en un disco. Para que finalmente sea incrusta en la cuenca del ojo. Pero, este diseño hace impermeable al ojo a la luz evitando que pase «toda la profundidad».

In case you missed it yesterday, one of our patients was the first in the world to receive a 3D printed prosthetic eye. Featured on @itvnews, you can find our more about this pioneering work. https://t.co/7lfmsMNeNJ

— Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust (@Moorfields) November 26, 2021