Meta lanza nuevo servicio: Meta Verified

Menlo Park, CA.- El gigante Meta Platforms anunció este 19 de febrero que está implementando a modo prueba su servicio de suscripción mensual, llamado Meta Verified, que permitirá a sus usuarios verficar sus cuentas haciendo uso de identificación del gobierno y resaltará por la insignia azul.

Por el momento el paquete de suscripción para Facebook e Instagram se lanzará en el transcurso de este semana de febrero. El mismo incluirá protección adicional contra la suplantación de identidad y costará inicialmente $11.99 mensualmente en la web. Ahora el sistema iOS de Apple y Android costará $14.99 por mes.

Ver más: Microsoft incorpora Inteligencia Artificial a su buscador Bing

Esta semana el servicio de Meta Verified se ejecutará en Nueva Zelanda y Australia. Se adelantó que habrá lanzamientos graduales en otros países posteriormente. Esta estrategia, sin duda alguna emula a Twitter que anunció en enero de 2023 que Twitter Blue costará $11 mensuales.

Así pues, Mark Zuckerberg, CEO de Meta anteriormente declaró, «darían poder a los creadores para ser mucho más productivos y creativos». Además aprovechó para advertir sobre el costo asociado con el soporte de la tecnología para una gigante base de usuarios.

.@facebook now has 2 billion actives every day 🌏

Whether you’re creating recipe reels or sharing photos from your latest trip, you can discover and engage with communities, friends and family that share your interests.

What have you discovered on Facebook? 👇 pic.twitter.com/FyLfBGRQHg

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) February 2, 2023