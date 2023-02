Legisladores interesados en regularizar la Inteligencia Artificial

Washington, DC.- Los legisladores de Estados Unidos están muy interesados regularizar el programa de Inteligencia Artificial de rápido crecimiento ChatGPT, generando preguntas de alto impacto sobre todo en aspectos de regularización, seguridad nacional y educación.

Se estima que ChatGPT llegó a los 100 millones de usuarios activos mensuales a solo dos meses de su lanzamiento. Convirtiendo a ChatGPT en la app para consumidores de más veloz crecimiento en la historia, lo que lo convierte en un objetivo más atractivo para su regulación.

El programa de inteligencia artificial ChatGPT fue creado por OpenAI, una empresa privada respaldada por Microsoft Corp. Recientemente se puso a disposición del público de manera gratuita.

Parte de los temores que genera la herramienta ChatGPT es que pueda usarse para difundir desinformación. Ahora, por parte de los maestros uno de los aspectos más controversiales es que los estudiantes usen el ChatGPT para hacer trampa en sus tareas escolares.

